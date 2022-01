Juve, non solo Azmoun per l’attacco: sondaggio col Barça per Depay (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’attaccante spagnolo non si muoverà, Allegri lo ha blindato, ma nelle prossime ore la Juventus potrebbe comunque intensificare i contatti di nuovo con il Barcellona per capire se è possibile arrivare all’olandese in prestito. In questa stagione Depay ha segnato 8 gol in 22 partite e il feeling con Xavi non sembra dei migliori, a gennaio potrebbe partire e la Juve è alla finestra: se lo Zenit continuerà a fare muro per Azmoun, che i club russo conta di trattenere fino alla scadenza del contratto a giugno 2022, l’ipotesi Depay potrebbe concretizzarsi. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’attaccante spagnolo non si muoverà, Allegri lo ha blindato, ma nelle prossime ore lantus potrebbe comunque intensificare i contatti di nuovo con il Barcellona per capire se è possibile arrivare all’olandese in prestito. In questa stagioneha segnato 8 gol in 22 partite e il feeling con Xavi non sembra dei migliori, a gennaio potrebbe partire e laè alla finestra: se lo Zenit continuerà a fare muro per, che i club russo conta di trattenere fino alla scadenza del contratto a giugno 2022, l’ipotesipotrebbe concretizzarsi. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

FBiasin : #Inzaghi: 'Le altre si nascondono indicandoci come favoriti? Deve essere da stimolo. Non serve andare a ottobre, ba… - juventusfc : La Juve non molla MAI ? ????????????????????, ????????????????????! #RomaJuve - chiellini : Questo è il DNA Juve, non mollare MAI! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la Supercoppa!… - zazoomblog : Calciomercato Juve: non solo Azmoun può tornare di moda Depay - #Calciomercato #Juve: #Azmoun #tornare - LbjKy232 : @p__antonio Io ero uno di quelli. Tutte le squadre, anche le big, hanno vinto a Venezia con molta fatica (Roma e Juve non hanno vinto) -