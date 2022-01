Inter-Juventus, il noto giornalista Enrico Mentana non ci sta: la polemica (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel corso del primo tempo della Supercoppa Italiana due contatti dubbi capitati nell’area di rigore della Juventus hanno fatto molto discutere. In entrambi i casi, l’arbitro Doveri ha deciso di non concedere calcio di rigore all’Inter ma di proseguire regolarmente il gioco. Enrico MentanaIn occasione dei due episodi, non è mancata l’opinione contrastante di molti tifosi Interisti. Tra questi, il famosissimo giornalista Enrico Mentana ha commentato con un tweet ironico la decisione dell’arbitro Doveri. Questo il tweet: “Speriamo non finisca ai rigori, altrimenti ce ne fanno battere 1 ogni 3”. POTREBBE InterESSARTI ANCHE: “Con un inno cantato così ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Nel corso del primo tempo della Supercoppa Italiana due contatti dubbi capitati nell’area di rigore dellahanno fatto molto discutere. In entrambi i casi, l’arbitro Doveri ha deciso di non concedere calcio di rigore all’ma di proseguire regolarmente il gioco.In occasione dei due episodi, non è mancata l’opinione contrastante di molti tifosiisti. Tra questi, il famosissimoha commentato con un tweet ironico la decisione dell’arbitro Doveri. Questo il tweet: “Speriamo non finisca ai rigori, altrimenti ce ne fanno battere 1 ogni 3”. POTREBBEESSARTI ANCHE: “Con un inno cantato così ...

