Il blu non ti dona (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Raccontarsi tramite un’autobiografia inventata è un’impresa nelle corde artistiche di Judith Schalansky. La scrittrice tedesca già vincitrice del Premio Strega europeo, torna in libreria con . Romanzo marinaresco e sin dalle prime pagine, mentre rovista nei suoi ricordi – veri o fittizi, poco importa – ritroviamo quel suo passo sognante e misterioso, apprezzato ne l’Inventario di alcune cose perdute. I ricordi della narratrice si mescolano a ritagli e intarsi di altrui vite vissute, tornando indietro, rivivendo un’infanzia sulla costa baltica della Ddr, sognando di prendere un giorno il mare. “”, dice la nonna a Jenny, l’alter ego dell’autrice. E anche il nonno prova a smorzarne l’entusiasmo – “le donne sulle navi portano sfortuna” – ma lei non demorde, sogna l’orizzonte, curiosa di tutto ciò che riguarda il mare, immaginando di poter presto indossare una camicia blu da marinaio ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Raccontarsi tramite un’autobiografia inventata è un’impresa nelle corde artistiche di Judith Schalansky. La scrittrice tedesca già vincitrice del Premio Strega europeo, torna in libreria con . Romanzo marinaresco e sin dalle prime pagine, mentre rovista nei suoi ricordi – veri o fittizi, poco importa – ritroviamo quel suo passo sognante e misterioso, apprezzato ne l’Inventario di alcune cose perdute. I ricordi della narratrice si mescolano a ritagli e intarsi di altrui vite vissute, tornando indietro, rivivendo un’infanzia sulla costa baltica della Ddr, sognando di prendere un giorno il mare. “”, dice la nonna a Jenny, l’alter ego dell’autrice. E anche il nonno prova a smorzarne l’entusiasmo – “le donne sulle navi portano sfortuna” – ma lei non demorde, sogna l’orizzonte, curiosa di tutto ciò che riguarda il mare, immaginando di poter presto indossare una camicia blu da marinaio ...

Advertising

lorepregliasco : 'I vaccini non funzionano'. Qui il tasso di ricoveri a New York tra non vaccinati (linea blu) e vaccinati (linea r… - DSantanche : Tav, Tap, Mes, mai con PD, mai con Renzi, mai con Berlusconi, mai più con la Lega, porti aperti, streaming, auto bl… - psychobizzle : “Questi tuoi occhi blu non dovrebbero lacrimare mai, giornalista. Non per un sorso di Vodka mdiocre.” “E per cosa a… - giu_almighty : @callmegiuliab @longhairhrry94 GIULIA NON PUOI CADERMI COSÌ ITALIANO ROSSO MATEMATICA BLU - SimiWonderland : RT @Annalisa3073: “Ci deve essere una qualche magia che fa passare dal giorno alla notte e dalla notte al giorno. Sennò non si spiega la be… -