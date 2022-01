I pettegolezzi che ormai nascono via IG Stories, il caso della fede di Fedez (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È stata la mano di fedez. Nelle ultime ore si era diffusa una teoria gossippara di una presunta crisi tra fedez e Chiara Ferragni, perché in diverse immagini pubblicate sui social network, il cantante e rapper non sembrava indossare la fede. Qualcuno ci ha messo il carico pesante, perché sosteneva che i like di fedez ai post della moglie Chiara Ferragni si erano fatti un po’ più sporadici nell’ultimo periodo. Il passaparola, che prima correva sulle riviste patinate, adesso corre attraverso gli account multi-social. Così, l’hashtag #Ferragnez, ad esempio, torna virale su Twitter ed è proprio su questa piattaforma che gli utenti hanno iniziato a interrogarsi sulla presunta crisi matrimoniale. Ovviamente, la bolla è scoppiata nella mattinata del 12 gennaio, quando fedez ha pubblicato una ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 12 gennaio 2022) È stata la mano diz. Nelle ultime ore si era diffusa una teoria gossippara di una presunta crisi traz e Chiara Ferragni, perché in diverse immagini pubblicate sui social network, il cantante e rapper non sembrava indossare la. Qualcuno ci ha messo il carico pesante, perché sosteneva che i like diz ai postmoglie Chiara Ferragni si erano fatti un po’ più sporadici nell’ultimo periodo. Il passaparola, che prima correva sulle riviste patinate, adesso corre attraverso gli account multi-social. Così, l’hashtag #Ferragnez, ad esempio, torna virale su Twitter ed è proprio su questa piattaforma che gli utenti hanno iniziato a interrogarsi sulla presunta crisi matrimoniale. Ovviamente, la bolla è scoppiata nella mattinata del 12 gennaio, quandoz ha pubblicato una ...

