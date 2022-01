“Ho iniziato le cure, poi stop”. Maria Teresa Ruta, una decisione difficile e dolorosa (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’inarrestabile, raggiante e comica Maria Teresa Ruta è stata rintracciata dal periodico Chi, a cui ha raccontato la sua ultima vacanza di coppia nella scottante Repubblica Domenicana. “Non abbiamo mai smesso di ridere e fare l’amore”, ha rivelato su di lei e il compagno Roberto Zappulla. Aggiungendo, da brava ex gieffina quale è: “Però l’amore vero, non la chimica artistica di Alex e Soleil”. Un amore vero, duraturo, che ha vissuto anche dei dolori. Come imparato dal pubblico durante la sua recente ed indimenticabile avventura al GF Vip 5, di cui è stata una delle star indiscusse, dietro al suo sorriso si nascondono dolori e soprattutto un brutto rimpianto. “Oggi vivo di rimpianti. Quello di non aver sposato il mio uomo e non avergli dato un figlio, anche se ci siamo andati vicini”, ha ammesso al magazine diretto dal suo ex padrone ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’inarrestabile, raggiante e comicaè stata rintracciata dal periodico Chi, a cui ha raccontato la sua ultima vacanza di coppia nella scottante Repubblica Domenicana. “Non abbiamo mai smesso di ridere e fare l’amore”, ha rivelato su di lei e il compagno Roberto Zappulla. Aggiungendo, da brava ex gieffina quale è: “Però l’amore vero, non la chimica artistica di Alex e Soleil”. Un amore vero, duraturo, che ha vissuto anche dei dolori. Come imparato dal pubblico durante la sua recente ed indimenticabile avventura al GF Vip 5, di cui è stata una delle star indiscusse, dietro al suo sorriso si nascondono dolori e soprattutto un brutto rimpianto. “Oggi vivo di rimpianti. Quello di non aver sposato il mio uomo e non avergli dato un figlio, anche se ci siamo andati vicini”, ha ammesso al magazine diretto dal suo ex padrone ...

