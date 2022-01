Fedez e Chiara Ferragni, la fede che non c’è. Sul web si parla di crisi (Di mercoledì 12 gennaio 2022) fedez e Chiara Ferragni non starebbero attrversando un buon momento: arriva anche la risposta della coppia Il web sa essere distrattismo ma anche molto attento. Su poco (a volte niente) nascono ‘notizie’ – indiscrezioni o semplici chiacchiere infondate – per far avviare il tam tam che oggi si concretizza di un hashtag su Twitter, in questo caso #ferragnez. Famiglia Ferragnez (foto Instagram)Non è certamente la prima volta che personaggi in vista come il rapper e la moglie influencer entrano in trand sui social, ma la vastità del pubblico ora il fatto sta avendo grandissima risonanza. Nelle storie Instagram della coppia qualche followers assiduo ha notato che fedez non ha la fede nuziale. Subito tutti si sono chiesti cosa sta succedendo ai due e se sono ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 12 gennaio 2022)non starebbero attrversando un buon momento: arriva anche la risposta della coppia Il web sa essere distrattismo ma anche molto attento. Su poco (a volte niente) nascono ‘notizie’ – indiscrezioni o semplici chiacchiere infondate – per far avviare il tam tam che oggi si concretizza di un hashtag su Twitter, in questo caso #ferragnez. Famiglia Ferragnez (foto Instagram)Non è certamente la prima volta che personaggi in vista come il rapper e la moglie influencer entrano in trand sui social, ma la vastità del pubblico ora il fatto sta avendo grandissima risonanza. Nelle storie Instagram della coppia qualche followers assiduo ha notato chenon ha lanuziale. Subito tutti si sono chiesti cosa sta succedendo ai due e se sono ...

luxifer06 : RT @stxrkspidey: chiara ferragni che entra su twitter e scopre di essere in crisi con fedez: #ferragnez - _ilariamontini : Ma vi pare che Fedez e Chiara debbano chiarire i dubbi sul loro matrimonio per non aver postato insieme per due gio… - Christian91ce : CHIARA E FEDEZ AI FERRI CORTI, PANICO SUL WEB! (+ tutti gli altri gossip... - shelivesindream : RT @jdbsvoice: Io mi immagino Fedez “Dai Chiara metti qua sta mano che faccio la foto e tranquillizzo quei cretini” #Ferragnez https://t.co… - isobelsnia : RT @stxrkspidey: chiara ferragni che entra su twitter e scopre di essere in crisi con fedez: #ferragnez -