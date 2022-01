Ecco le missioni lunari previste quest’anno: sarà un 2022 intenso (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli uomini non rimetteranno piede a breve sulla Luna. Almeno non fino al 2025. Ma il nostro satellite sarà comunque molto frequentato in questo 2022. Molte missioni lunari sono in programma. Le grandi agenzie spaziali puntano la Luna. Scopriamo quali… missioni lunari 2022 (NASA) – curiosauro.itmissioni 2022 sulla Luna Quasi tutte le missioni lunari programmate per il 2021 sono slittate nel 2022. Quindi ci sarà molto traffico intorno al nostro satellite. Ai viaggi rimandati al 2022 si sono aggiunte altre quattro missioni (che erano già state programmate per quest’anno). Quindi, sono dieci in tutto i programmi ufficiali ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Gli uomini non rimetteranno piede a breve sulla Luna. Almeno non fino al 2025. Ma il nostro satellitecomunque molto frequentato in questo. Moltesono in programma. Le grandi agenzie spaziali puntano la Luna. Scopriamo quali…(NASA) – curiosauro.itsulla Luna Quasi tutte leprogrammate per il 2021 sono slittate nel. Quindi cimolto traffico intorno al nostro satellite. Ai viaggi rimandati alsi sono aggiunte altre quattro(che erano già state programmate per). Quindi, sono dieci in tutto i programmi ufficiali ...

Advertising

avventista : ????Hello, goodby, I love you! Ecco il nuovi video delle #Missioni dal #Mondo ?? - ac_brescia : RT @MondialitaBS: 6 Gennaio, giornata missionaria dei ragazzi. Ecco un pò di storia e il materiale per la celebrazione è disponibile sulla… - MondialitaBS : 6 Gennaio, giornata missionaria dei ragazzi. Ecco un pò di storia e il materiale per la celebrazione è disponibile… -