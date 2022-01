Delocalizzazioni | M5s presenta la sua legge con fuori programma Operaio Gkn interviene e contesta Todde | “Lavoratori non ascoltati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Quando lo stallo durato mesi sul decreto(osteggiato da Confindustria e centrodestra e mai approdato in Consiglio dei ministri) aveva portato alla trasformazione in un emendamento all’ultimadi Bilancio, la scelta della maggioranza era stata subitota dae sindacati. Perché ritenuta insufficiente, se non inutile. Ora è il Movimento 5 Stelle a riprovarci,ndo al Senato, in collegamento video con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra, un nuovo disegno disul tema. Con un cambio di prospettiva: il testo, a prima firma dei senatori Sergio Romagnoli e dell’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, non punta su sanzioni e ...