Covid | calano le terapie intensive -8 ma aumentano i ricoveri ordinari +242 DATI

Advertising

benjamn_boliche : RT @SkyTG24: #Covid19, calano le terapie intensive (-8) ma aumentano i ricoveri ordinari (+242). DATI - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Calano le terapie intensive, ma crescono i ricoveri ordinari. I dettagli: - SkyTG24 : #Covid19, calano le terapie intensive (-8) ma aumentano i ricoveri ordinari (+242). DATI - Fprime86 : RT @SkyTG24: Calano le terapie intensive, ma crescono i ricoveri ordinari. I dettagli: - News24_it : Covid news, bollettino: calano le terapie intensive, ma crescono i ricoveri ordinari. LIVE - Sky Tg24 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano

Sky Tg24

i ricoveri in terapia intensiva: sono 253 ( - 3) mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva salgono a 3.317 (+115). Leggi anche > Sono 12.065 i nuovi positivi alin provincia ......2.222.060 italiani ancora positivi al- 19 : di questi, 2.203.082 sono in isolamento domiciliare senza sintomi, 17.309 i ricoverati in area medica (+242) e le terapie intensive occupate...Sono 196.224 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 12 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute ...I quasi 400 morti in Inghilterra, le restrizioni prorogate in Grecia, il record di contagi in Portogallo, la discussione sull’obbligo vaccinale in Belgio. Ma soprattutto la situazione in Germania, dov ...