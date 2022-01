Cosa c' entrano i record arborei con Berlusconi al Quirinale

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Generale Sherman, una sequoia di 83 metri, 1.550 metri cubi e 1.910 tonnellate, è l’albero col volume più importante al mondo. Si trova in California. Un’altra sequoia neppure gigante, del tipo sempervirens, California anch’essa, Redwood National and State Park, tocca i 115 metri. Il più alto eucalipto,per le angiosperme e ovviamente australiano, si chiama Centurion e arriva a 99 metri e 60. L’Albero di Tule di Montezuma, Messico, ha un diametro di 11 metri e 62; sotto il Chandelier Tree, Stati Uniti, sotto nel senso della galleria scavata nel tronco, scorre perfino il traffico. Il Sunland Baobab, Sudafrica, è largo da far paura. E fermiamoci. Detto questo, pare chesi candidi seriamente al. Fosse vero: o Altan, che è un genio, sa scovare un albero con tronco finora sconosciuto sul pianeta oppure, ...