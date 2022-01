Cassano dopo il ricovero per Covid: “riscontrata una lieve polmonite” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Antonio Cassano è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19, l’ex calciatore adesso sta bene e si trova a casa. Nel consueto appuntamento con la Bobo Tv su Twitch, Cassano ha raccontato quei momenti. “Ho avuto due giorni di febbre e tremore, siccome non sapevo cosa fare sono andato all’ospedale. Ho fatto tutte le analisi, era tutto perfetto. Poi ho fatto la Tac e c’era una lieve polmonite. Mi hanno curato e in due giorni sono tornato a casa, stamattina sono finalmente tornato negativo dopo venti giorni. Ho perso 6 kg, i primi giorni avevo dolori ovunque”. “In casa mia l’abbiamo presa tutti e quattro, ma ora stiamo bene. La vita va avanti. Con attenzione perché la vita riparte. Ora io e la mia famiglia stiamo bene, vorrei ringraziare Bassetti e il suo staff che dal primo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Antonioè stato ricoverato in ospedale a causa del-19, l’ex calciatore adesso sta bene e si trova a casa. Nel consueto appuntamento con la Bobo Tv su Twitch,ha raccontato quei momenti. “Ho avuto due giorni di febbre e tremore, siccome non sapevo cosa fare sono andato all’ospedale. Ho fatto tutte le analisi, era tutto perfetto. Poi ho fatto la Tac e c’era una. Mi hanno curato e in due giorni sono tornato a casa, stamattina sono finalmente tornato negativoventi giorni. Ho perso 6 kg, i primi giorni avevo dolori ovunque”. “In casa mia l’abbiamo presa tutti e quattro, ma ora stiamo bene. La vita va avanti. Con attenzione perché la vita riparte. Ora io e la mia famiglia stiamo bene, vorrei ringraziare Bassetti e il suo staff che dal primo ...

Advertising

CalcioWeb : #Cassano racconta i momenti del ricovero in ospedale, a causa del #Covid - 361_magazine : #Cassano e il racconto dopo essere guarito dal #covid - napolista : #Cassano: «Ho perso 6 kg col covid. Bisogna vaccinarsi» L’ex calciatore a Bobo tv dopo il ricovero in ospedale: ««… - Gazzettino : Cassano guarito dal #covid: «Negativo dopo 20 giorni, ho perso 6 kg perché non riuscivo a mangiare» - SalvatoreMaior3 : RT @ilmessaggeroit: Cassano guarito dal Covid: «Negativo dopo 20 giorni, ho perso 6 kg perché non riuscivo a mangiare» -