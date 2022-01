Buckingham Palace trema. (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il principe Andrea d’Inghilterra, coinvolto nello scandalo Epstein, andrà a processo negli Stati Uniti. Un giudice statunitense ha infatti respinto la richiesta del duca di York di archiviare la causa civile intentata dalla sua accusatrice Virginia Giuffrè. Lo riportano alcuni media britannici. Il principe Andrea nei guai Ora Buckingham Palace trema davvero. Il fatto che il principe Andrea possa finire alla sballa di fatto mette in seri guai la dinastia reale più famosa del mondo. Del resto la recente condanna dell’amica Ghislaine Maxwell negli Usa ha stretto ulteriormente il cerchio attorno al figlio prediletto di Elisabetta II. E stavolta neppure la sovrana potrà proteggerlo. La difesa del principe aveva chiesto alla corte americana di riaggiornare il processo e di far cadere le accuse dopo che era emerso che la sua principale ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il principe Andrea d’Inghilterra, coinvolto nello scandalo Epstein, andrà a processo negli Stati Uniti. Un giudice statunitense ha infatti respinto la richiesta del duca di York di archiviare la causa civile intentata dalla sua accusatrice Virginia Giuffrè. Lo riportano alcuni media britannici. Il principe Andrea nei guai Oradavvero. Il fatto che il principe Andrea possa finire alla sballa di fatto mette in seri guai la dinastia reale più famosa del mondo. Del resto la recente condanna dell’amica Ghislaine Maxwell negli Usa ha stretto ulteriormente il cerchio attorno al figlio prediletto di Elisabetta II. E stavolta neppure la sovrana potrà proteggerlo. La difesa del principe aveva chiesto alla corte americana di riaggiornare il processo e di far cadere le accuse dopo che era emerso che la sua principale ...

