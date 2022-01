Auto nel fiume, quattro ragazzi morti al ritorno dal compleanno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domenico Di Canio, 22 anni, William Pagani, 23, Elisa Bricchi, 20, e Costantino Merli, 22, erano a bordo della Volkswagen Golf di Merli. Non si sa chi ci fosse alla guida, ma una cosa è certa: la nebbia fittissima ha impedito loro di vedere una pericolosa ansa a gomito lungo la strada che fiancheggiava il torrente. Come riporta la stampa, i ragazzi erano di ritorno dal compleanno di William Pagani, 23 anni appena compiuti, festeggiato in una birreria, dove sono rimasti fino alle 2 del mattino. I ragazzi erano in strada durante quella notte gelida, la notte tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio, in cui era scesa una nebbia molto fitta. Probabilmente, i ragazzi non si sono accorti del fiume sottostante che, in quel punto, era più profondo, intorno ai 2 metri circa, come ha specificato ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Domenico Di Canio, 22 anni, William Pagani, 23, Elisa Bricchi, 20, e Costantino Merli, 22, erano a bordo della Volkswagen Golf di Merli. Non si sa chi ci fosse alla guida, ma una cosa è certa: la nebbia fittissima ha impedito loro di vedere una pericolosa ansa a gomito lungo la strada che fiancheggiava il torrente. Come riporta la stampa, ierano didaldi William Pagani, 23 anni appena compiuti, festeggiato in una birreria, dove sono rimasti fino alle 2 del mattino. Ierano in strada durante quella notte gelida, la notte tra domenica 9 e lunedì 10 gennaio, in cui era scesa una nebbia molto fitta. Probabilmente, inon si sono accorti delsottostante che, in quel punto, era più profondo, intorno ai 2 metri circa, come ha specificato ...

Advertising

vaticannews_it : #11gennaio #PapaFrancesco, intorno alle 19, si è recato nel negozio 'Stereosound' per benedire i locali recentement… - Corriere : La festa, poi l’auto nel fiume: trovati morti 4 amici ventenni - ignaziocorrao : In Belgio????, dove non c’è neanche una lingua comune, ti fanno il tampone molecolare subito e dopo poche ore hai i r… - AnsaPuglia : Droga: sequestrati 25 kg di eroina nel Barese, un arresto. Nel bagagliaio dell'auto e nel garage di casa di un 34en… - luca_pelle2508 : Il mondo delle gare di durata continua a cresce! 39 auto nel @FIAWEC, pronti per averne...nel 2023. Appuntamento a… -