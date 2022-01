Alunni con disabilità, per loro la DaD migliora ma il 19% ha svolto lezione solo con l’insegnante di sostegno senza compagni di classe (Di mercoledì 12 gennaio 2022) migliora la partecipazione alla didattica didattica a distanza per gli studenti con disabilità: scendono infatti al 2,3% gli esclusi dalla (DAD), contro il 23% dell’anno precedente. Nei periodi in cui se ne è fatto ricorso molti hanno partecipato in presenza con altri compagni (38%). Soddisfatto il 98% delle richieste di dispositivi per seguire le lezioni a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 12 gennaio 2022)la partecipazione alla didattica didattica a distanza per gli studenti con: scendono infatti al 2,3% gli esclusi dalla (DAD), contro il 23% dell’anno precedente. Nei periodi in cui se ne è fatto ricorso molti hanno partecipato in precon altri(38%). Soddisfatto il 98% delle richieste di dispositivi per seguire le lezioni a distanza. L'articolo .

Advertising

istat_it : Nell’a.s 2020-2021 aumentano gli alunni con disabilità nelle scuole (+4 mila, 3,6% degli iscritti), migliora l’orga… - orizzontescuola : Alunni con disabilità, per loro la DaD migliora ma il 19% ha svolto lezione solo con l’insegnante di sostegno senza… - ArmandoTerminio : @JustPaolaC Per i contatti in quarantena. Ma arrivano anche richieste per alunni fragili e/o conviventi con fragili… - chiediaigiganti : RT @Cri10872801: A scuola di mia figlia 250 casi di contagio , circa un terzo, tra alunni e insegnanti. Quelli che restano costretti a star… - Scisciano : Caserta. Il centrodestra: “Alunni in Aula, anche il Consiglio si tenga in presenza”: “Abbiamo chiesto con una nota… -