Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi i veri motivi del loro addio

Advertising

RaiUno : #NonMiLasciare è una serie thriller che racconta il tema dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia. Per… - RaiDue : ?? #Radio2SocialClub è tornato... alla grande! Oggi alle 8.45 su #Rai2 con @FiorellaMannoia e Vittoria Puccini 'pe'… - Vale97B : RT @acciokindness: Ma parliamo un attimo della bellezza di Vittoria Puccini #NonMiLasciare - arual812 : RT @Cinguetterai: Questa sera Amadeus annuncerà al #TG1 i nomi delle 5 protagoniste femminili di #Sanremo2022. Oltre a Giannetta, Il Messag… - DardiValentina : RT @AlbertoFuschi: Una super Vittoria Puccini, li zittisce tutti ! #NonMiLasciare #vittoriapuccini -

Ultime Notizie dalla rete : Vittoria Puccini

Ma quali sono gli altri nomi trapelati? Al momento sarebbero emersi quelli di Serena Rossi (dal 16 gennaio ne La sposa), Vanessa Scalera , Luisa Ranieri , Anna Valle eHa debuttato ieri sera su Rai1 la nuova fiction 'Non mi lasciare', protagonisti, Alessandro Roia e Sarah Felberbabum, che da adolescenti erano inseparabili. Anzi, fra Elena () e Daniele (Roia) c'era più di una semplice amicizia. Poi la vita prende strade ...Non mi lasciare, la nuova fiction di Rai1 che ha per protagonisti Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum, ha preso il via lunedì 10 gennaio 2022. La serie tv, diretta da Ciro Visco e pro ...Emorragia di pubblico, incassi a picco, distribuzioni impaurite intenzionate a bloccare l'uscita di titoli importanti a data da destinarsi, la quarta ondata di Covid sulle sale cinematografiche si abb ...