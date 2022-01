Viabilità Roma Regione Lazio del 11-01-2022 ore 07:30 (Di martedì 11 gennaio 2022) Viabilità DELL’11 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DI Roma CODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA SALARIA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA PONTINA UN INCIDENTE ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 gennaio 2022)DELL’11 GENNAIOORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DICODE A TRATTI IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA TRAFFICO RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO AL BIVIO PERLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI CODE SULLA SALARIA TRA MONTE ROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA E ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SULLA PONTINA UN INCIDENTE ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 10 - 01 - 2022 ore 20:30 VIABILITÀ DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL ... IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10 - 01 - 2022 ore 19:45 VIABILITÀ DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2022 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 20:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL ... IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E...DEL 10 GENNAIO 2022 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL'ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO ...