"Tampone al kiwi positivo": la disinformazione sui test rapidi sui social (Di martedì 11 gennaio 2022) L'ultima follia di chi non riesce a convincersi dei risultati scientifici in fatto di Covid e test diagnostici, nonostante l'impegno della comunità medica e paramedica nel contrastare la diffusione della pandemia negli ultimi due anni, riguarda i test rapidi fai-da-te e i social media. Su TikTok e Facebook video di tamponi fai-da-te che mostrano risultati positivi dopo essere stati testati su acqua potabile e succo di frutta sono diventati virali nelle ultime settimane negli Stati Uniti, e sono stati utilizzati per incentivare la falsa narrativa secondo cui i test rapidi non funzionano. Il trend è partito negli Stati Uniti per poi diffondersi anche in Italia. Un articolo del New York Times racconta che il 29 dicembre 2021, The Gateway Pundit, un sito web di estrema ...

CinoBalanico : @luddynski Ok ma cerca di curarti comunque, se sei positivo lo sei comunque, il kiwi non funzia, provato, poi risch… - samuelmagic1993 : @ermarluck @lucatelese @ArenaGiletti Bhe diciamo che amici è peggio soprattutto con la storia del tampone ad un kiwi - Gattoantani : @nedesyo Boh, ho letto che usano il kiwi, mangialo prima di andare a farti il tampone e non lavarti i denti, chissà?!?!?!?! - MeneghiniSabina : @RadioRadioWeb Super Mariano! Bassotti asfaltato. Bellissimo anche il suo video con Stefano Scoglio e la prova tampone sul kiwi. Mitttttico. - loren_ch : RT @rimediMedievali: @wojak0 Io ho provato col kiwi, il problema è che esce dal naso il tampone verde. Ed io liquido che versi sul test pur… -