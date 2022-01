Szczesny non ha il Green pass: contro l’Inter spazio a Perin dal primo minuto (Di martedì 11 gennaio 2022) Si avvicina la partita di Supercoppa tra Inter e Juventus, una partita tra due squadre molto forti. In particolar modo i nerazzurri stanno attraversando un momento importante, anche i bianconeri sono in ripresa. In porta giocherà dal primo minuto Perin, considerando la mancanza del Green pass per Szczesny, come confermato da Allegri. “Domani gioca Perin in porta. Questo poiché Szczesny arriverà all’ultimo minuto perché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green pass. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 gennaio 2022) Si avvicina la partita di Supercoppa tra Inter e Juventus, una partita tra due squadre molto forti. In particolar modo i nerazzurri stanno attraversando un momento importante, anche i bianconeri sono in ripresa. In porta giocherà dal, considerando la mancanza delper, come confermato da Allegri. “Domani giocain porta. Questo poichéarriverà all’ultimoperché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in ...

Advertising

sportface2016 : +++#Juventus, #Allegri: '#Szczesny vaccinato ma non ha ancora il green pass, in #SupercoppaItaliana dovrà giocare #Perin'+++ - acafaro65 : RT @juventusfans: #Allegri: '#Szczesny vaccinato ma non ha ancora il #greenpass, in #SupercoppaItaliana dovrà giocare #Perin.” Invece que… - xDiego555 : RT @arlottoak: De Ligt espulso Cuadrado squalificato Chiesa crociato rotto Szczesny senza green pass Bonucci infortunato Dybala acciacc… - infoitsport : Allegri: “Non sono d’accordo con un voto! Perché out Szczesny, Bonucci, al posto di Chiesa…” - Tozambi_ : RT @arlottoak: De Ligt espulso Cuadrado squalificato Chiesa crociato rotto Szczesny senza green pass Bonucci infortunato Dybala acciacc… -