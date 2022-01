Supercoppa di Spagna 2022, il calendario: programma, orari e tv (Di martedì 11 gennaio 2022) Entra nel vivo la Supercoppa di Spagna 2022. Si assegna il primo trofeo della stagione spagnola con la prima classificata in Liga (Atletico Madrid), la seconda (Real Madrid), la vincitrice della Coppa del Re (Barcellona) e la finalista del torneo (Athletic Bilbao) a caccia del titolo. La trentaseiesima edizione del trofeo avrà luogo tra il 12 e il 16 gennaio 2022 in Arabia Saudita, allo stadio internazionale Re Fahd di Riad. Semifinali Mercoledì 12 gennaio Ore 20:00, Barcellona-Real Madrid (Nove, nove.tv, Discovery+) Giovedì 13 agosto Ore 20:00, Atletico Madrid-Athletic Bilbao (Nove, nove.tv, Discovery+) Finale Domenica 16 gennaio Ore 18:30, da definire (Nove, nove.tv, Discovery+) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) Entra nel vivo ladi. Si assegna il primo trofeo della stagione spagnola con la prima classificata in Liga (Atletico Madrid), la seconda (Real Madrid), la vincitrice della Coppa del Re (Barcellona) e la finalista del torneo (Athletic Bilbao) a caccia del titolo. La trentaseiesima edizione del trofeo avrà luogo tra il 12 e il 16 gennaioin Arabia Saudita, allo stadio internazionale Re Fahd di Riad. Semifinali Mercoledì 12 gennaio Ore 20:00, Barcellona-Real Madrid (Nove, nove.tv, Discovery+) Giovedì 13 agosto Ore 20:00, Atletico Madrid-Athletic Bilbao (Nove, nove.tv, Discovery+) Finale Domenica 16 gennaio Ore 18:30, da definire (Nove, nove.tv, Discovery+) SportFace.

