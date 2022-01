Serena Rossi | niente nozze con Davide Devenuto | “Ma non mi lamento”

Leggi su dilei

(Di martedì 11 gennaio 2022) Come dimenticare il romanticissimo momento in cuiaveva promesso di sposare la sua amata? Sono passati quasi tre anni, ma lui enon sono ancora convolati a: proprio la splendida attrice, che in realtà questo matrimonio da ragazzina l’aveva tanto sognato, ha svelato i motivi per cui – almeno momentaneamente – è tutto rimandato ad un futuro non meglio precisato., salta il matrimonio Ebbene sì, il pmo febbraio saranno già tre anni dalla proposta di matrimonio che aveva conquistato tutti. Ospite a Domenica In, la bellissimaaveva ricevuto una telefonata in diretta con la qualesi riprometteva di fare finalmente il grande passo. ...