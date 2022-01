Serena Rossi | cancellato il matrimonio con Davide Devenuto

Advertising

let_us_believes : RT @Cinguetterai: Questa sera Amadeus annuncerà al #TG1 i nomi delle 5 protagoniste femminili di #Sanremo2022. Oltre a Giannetta, Il Messag… - lamatulli84 : @GalantoMassimo Mh. Simona Ventura, Anna Tatangelo, Ambra Angiolini, Serena Rossi - iamxrob : Maria Chiara Giannetta e siamo a uno, le altre forse Serena Rossi, la Pandolfi (?), Vittoria Puccini, magari Matil… - plsangiuluv : RT @Cinguetterai: Questa sera Amadeus annuncerà al #TG1 i nomi delle 5 protagoniste femminili di #Sanremo2022. Oltre a Giannetta, Il Messag… - Vittoriaaaa19 : RT @Cinguetterai: Questa sera Amadeus annuncerà al #TG1 i nomi delle 5 protagoniste femminili di #Sanremo2022. Oltre a Giannetta, Il Messag… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

Gossip e TV

Niente fiori d'arancio per. L'attrice e cantante ha chiarito che non sposerà - almeno per il momento - lo storico compagno Davide Devenuto. La proposta di matrimonio era arrivata qualche tempo fa in tv, in diretta ...svela un retroscena su La sposa: 'Quando ho letto la sceneggiatura ho pianto a dirotto' Sarà protagonista della nuova fiction di Rai1 La sposa,. L'attrice partenopea vestirà ...Niente fiori d’arancio per Serena Rossi. L’attrice e cantante ha chiarito che non sposerà – almeno per il momento – lo storico compagno Davide Devenuto. La proposta di matrimonio era arrivata qualche ...Nei panni di Blanca, l'intuitiva e tenace profiler non vedente protagonista della fortunata e innovativa fiction di Rai1, ha spopolato nell'ultima stagione tv e ora la aspetta il palco dell'Ariston: M ...