Rossella Brescia su tutte le furie | lo sfogo che non ti aspetti | il messaggio è durissimo

(Di martedì 11 gennaio 2022) La ballerinasbotta e lancia unclamoroso: la situazione è diventata insostenibile.(fonte youtube)La ballerina e conduttrice televisiva e radiofonicasi è sempre distinta per professionalità e aplomb, nel mondo dello spettacolo. Ha militato in diversi programmi di successo sull’emittente Mediaset e, successivamente, in Boing. Attualmente è scomparsa dai radar televisivi, ma gestisce la sua scuola di danza con sede a Martina Franca, suo paese natale in Puglia. LEGGI ANCHE>> “Uno schifo, non c’è nessun rispetto”: rivolta pubblica contro Rete 4, Mediaset sbaglia tutto Poche ore fa la showgirl si è sbilanciata su una spinosa questione che da anni affligge il popoloso comune di Roma: la gestione ...

Advertising

santa_pazienza1 : @dropofbrilliant Lei è entrata quando la Celentano non era ancora insegnante. C’era Rossella Brescia - savofest85 : @valeriolundini E delle attrici ne vogliamo parlare? Alyssa 'Milano'...Rossella 'Brescia' - Paolo24030465 : RT @LeGrazieWebzine: Rossella Brescia. - dardo82 : RT @LeGrazieWebzine: Rossella Brescia. - LeGrazieWebzine : Rossella Brescia. -

Ultime Notizie dalla rete : Rossella Brescia

DirettaNews.it

Raffaella Mennoia epostine Anche Raffaella Mennoia , braccio destro di Maria De Filippi, ha vestito i panni di 'postina' a C'è Posta per Te. La famosa autrice, in seguito, ha sempre ...... i concorrenti della prima edizione del Grande Fratello Maria Antonietta Tilloca, Rocco Casalino, Sergio Volpini e Salvo Veneziano, oltre a Walter Zenga e. Le caramelle di Maria De ...Da Walter Zenga a Raffaella Mennoaia: scopriamo quali sono stati i postini di C'è Posta per Te che non ricordavamo.Da lunedì 10 gennaio, torna il morning show “Tutti pazzi per RDS”. L’appuntamento con Rossella Brescia, Giacomo Valenti e Baz sarà in onda come sempre dalle 7.00 alle 10.00. Per la radio “100% Grandi ...