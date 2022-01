Report quotidiano contagi Covid | Costa | Proposto a Speranza una riflessione

(Di martedì 11 gennaio 2022) 'Condivido la posizione di Matteo Bassetti circa l' inutilità di ungiornaliero deida coronavirus, perché è un dato che di per sé non dice nulla. Da parte mia hoal ministro ...

... precisando di non sapere se si procederà effettivamente a una modifica del sistema sul. '... Il dato relativo al numero dei contagiquindi 'non è così cruciale, ma lo sono i dati sulle ...Tuttvia i dati sono contenuti nel Global Garmin Connect Fitness2021 . Di fronte alle continue limitazioni e all'emergere di nuove varianti di COVID - 19, gli utenti Garmin hanno registrato ...Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha proposto al ministro Speranza di riformulare il report giornaliero sui contagi da Covid ..."Condivido la posizione di Matteo Bassetti circa l'inutilità di un report giornaliero dei contagi da coronavirus, perché è un dato che di per sé non dice nulla. Da parte mia ho proposto al ministro de ...