Pd | segreteria si apre con un minuto di silenzio per Sassoli

Roma, 11 gen (Adnkronos) - La segreteria del Pd si è aperta con un minuto di silenzio in ricordo di David Sassoli. E' stato il segretario Enrico Letta a chiederlo. "Nelle prossime ore organizzeremo momenti di ricordo e iniziative che diano seguito a queste eredità enorme che David ci lascia. Continueremo la sua battaglia per portare avanti quella eredità che ci lascia, sarà difficile essere alla altezza di quello che ha fatto", ha detto tra l'altro Letta in apertura dei lavori.

