Palermo, sequestrati oltre 120mila prodotti non sicuri (Di martedì 11 gennaio 2022) Palermo – Nei giorni scorsi, i militari del Gruppo di Termini Imerese, nell'ambito dell'intensificazione del controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sottoposto a sequestro, presso un esercizio commerciale di Termini Imerese, n. 124.161 prodotti, tra cui catene luminose, decorazioni, prodotti per il trucco e giocattoli. La merce posta in vendita è risultata priva delle indicazioni minime previste dalla normativa sull'etichettatura e sulla sicurezza dei prodotti, riguardanti le informazioni circa il luogo d'origine, il produttore/importatore, le istruzioni, le precauzioni e la destinazione d'uso, in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

