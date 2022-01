Nomine, gas e golden power. Gabrielli al Copasir (Di martedì 11 gennaio 2022) Un’audizione per chiarire. Franco Gabrielli torna al Copasir. Il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence ha ascoltato questo pomeriggio il sottosegretario e Autorità delegata. Al centro del colloquio, fa sapere in una nota, “le norme introdotte dal decreto legge 228 del 2021 in materia di termini legislativi rientranti nelle competenze del Comitato”. Tradotto: le norme sugli incarichi e le Nomine dei vertici degli 007. Come raccontato su Formiche.net, il governo ha inserito nel Decreto milleproroghe una disposizione che modifica la legge 124 del 2007 sul comparto intelligence intervenendo sulla scadenza e le modalità dell’incarico per i direttori del Dis e delle due agenzie, Aisi e Aise. Con la nuova norma, l’incarico dei direttori “l’incarico ha la durata massima di otto anni ed e? conferibile, senza soluzione di ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) Un’audizione per chiarire. Francotorna al. Il comitato parlamentare di controllo dell’intelligence ha ascoltato questo pomeriggio il sottosegretario e Autorità delegata. Al centro del colloquio, fa sapere in una nota, “le norme introdotte dal decreto legge 228 del 2021 in materia di termini legislativi rientranti nelle competenze del Comitato”. Tradotto: le norme sugli incarichi e ledei vertici degli 007. Come raccontato su Formiche.net, il governo ha inserito nel Decreto milleproroghe una disposizione che modifica la legge 124 del 2007 sul comparto intelligence intervenendo sulla scadenza e le modalità dell’incarico per i direttori del Dis e delle due agenzie, Aisi e Aise. Con la nuova norma, l’incarico dei direttori “l’incarico ha la durata massima di otto anni ed e? conferibile, senza soluzione di ...

