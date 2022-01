Napoli, Osimhen guarito dalla Frattura. il prof. Tartaro: “è stato un miracolo. fino a Marzo con la mascherina” (Di martedì 11 gennaio 2022) Victor Osimhen è guarito dalla Frattura, lo annuncia Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato l’attaccante del Napoli. Buone notizie per Spalletti e il Napoli, Victor Osimhen è guarito dalla Frattura e dal Covid. Il calciatore ha anche svolto un allenamento personalizzato sul campo. Gianpaolo Tartaro, chirurgo che ha operato Victor Osimhen ai microfoni di 1 Station radio parla di un vero e proprio miracolo: “Per me, Victor Osimhen è guarito dalla Frattura. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo, ma non so quando lo rivedremo in campo, questo dipende ... Leggi su napolipiu (Di martedì 11 gennaio 2022) Victor, lo annuncia Gianpaolo, chirurgo che ha operato l’attaccante del. Buone notizie per Spalletti e il, Victore dal Covid. Il calciatore ha anche svolto un allenamento personalizzato sul campo. Gianpaolo, chirurgo che ha operato Victorai microfoni di 1 Station radio parla di un vero e proprio: “Per me, Victor. La visita è stata positiva. Da domani riprenderà ad allenarsi in gruppo, ma non so quando lo rivedremo in campo, questo dipende ...

