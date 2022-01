Morto Sassoli, Zingaretti: “Un grande Presidente profondamente europeista” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA – Morto Sassoli, il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ricorda il Presidente del Parlamento europeo, scomparso stanotte a 65 anni. Ecco le sue parole: “La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio cerca di guardare al futuro Zingaretti ringrazia per l’affetto e la vicinanza Zingaretti invita a investire su una nuova generazione Zingaretti rassicura: “La maggioranza non cambia” Per Zingaretti non bisogna sottovalutare la seconda ondata ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA –, il governatore del Lazio Nicolaricorda ildel Parlamento europeo, scomparso stanotte a 65 anni. Ecco le sue parole: “La morte di Davidè innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Di Maio cerca di guardare al futuroringrazia per l’affetto e la vicinanzainvita a investire su una nuova generazionerassicura: “La maggioranza non cambia” Pernon bisogna sottovalutare la seconda ondata ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - polpetine : @Sveva1605 @princess211110 @AxiaFel stanotte Sassoli ci lascia e viene annunciato sempre come morto per grave disfu… - paolasoriani53 : RT @AdmiralReloade1: E' morto David Sassoli! Non sono tenuto a dispiacermi ne a festeggiare ne a momenti di commozione, per chi e per cosa?… -