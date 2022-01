Morto David Sasssoli, la presidente della Commissione europea von der Leyen: “Profondamente rattristata” (Di martedì 11 gennaio 2022) “Sono Profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinario presidente del Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro David”. Così in un tweet la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ricorda David Sassoli. Ed è proprio di 18 ore fa fa l’ultimo post di Sassoli, scritto mentre era già ricoverato ad Aviano dove oggi si è spento, ed è dedicato al ricordo di Silvia Tortora, la giornalista e figlia di Enzo morta ieri. “Il mio cordoglio – si legge nell’ultimo cinguettio del presidente del Parlamento Ue – per la prematura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) “Sonodalla morte di un grande europeo e italiano.Sassoli è stato un giornalista appassionato, uno straordinariodel Parlamento europeo e soprattutto un caro amico. I miei pensieri vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, caro”. Così in un tweet laUrsula von derricordaSassoli. Ed è proprio di 18 ore fa fa l’ultimo post di Sassoli, scritto mentre era già ricoverato ad Aviano dove oggi si è spento, ed è dedicato al ricordo di Silvia Tortora, la giornalista e figlia di Enzo morta ieri. “Il mio cordoglio – si legge nell’ultimo cinguettio deldel Parlamento Ue – per la prematura ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Morto David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo #ANSA - euronewsit : È morto David Sassoli, presidente del parlamento europeo. Aveva 65 anni, era ricoverato per una grave forma di disf… - ilpost : È morto David Sassoli - francescae_p : RT @sole24ore: ?? Morto a 65 anni David #Sassoli, una vita tra giornalismo e politica. Era stato ricoverato in Italia per il sopraggiungere… - 75simonetta : RT @ilpost: È morto David Sassoli -