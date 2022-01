Lucca: confiscati beni per 7 milioni a impreditori. L’operazione diretta dall’Antimafia (Di martedì 11 gennaio 2022) L'attività, secondo quanto appreso da un comunicato, trae origine dall'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lucca che, sotto il coordinamento della direzione distrettuale Antimafia di Firenze, ha consentito di scoprire, attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, accertamenti bancari, pedinamenti e appostamenti, un'organizzazione a delinquere, operativa sin dal 2013 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 11 gennaio 2022) L'attività, secondo quanto appreso da un comunicato, trae origine dall'operazione condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria diche, sotto il coordinamento della direzione distrettuale Antimafia di Firenze, ha consentito di scoprire, attraverso intercettazioni telefoniche, ambientali, accertamenti bancari, pedinamenti e appostamenti, un'organizzazione a delinquere, operativa sin dal 2013 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Lucca: confiscati beni per 7 milioni a impreditori. L’operazione diretta dall’Antimafia - venti4ore : Guardia di finanza di Lucca, confiscati beni per 7milioni a indagati vicini ai Casalesi - rep_firenze : Lucca, confiscati beni per 7 milioni a imprenditori contigui ai Casalesi [aggiornamento delle 09:28]… - periodicodaily : GdF di Lucca: Confisca al clan casalesi per 7 milioni di euro #GuardiaDiFinanza #Lucca - venti4ore : Scoperto sodalizio mafioso con base a Lucca confiscati beni per sette milioni di euro -