La Corea del Nord ha lanciato un altro “missile non identificato” (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra lunedì e martedì la Corea del Nord ha effettuato nuovi test missilistici. Si tratta del secondo effettuato dopo il lancio di un missile ipersonico compiuto meno di una settimana fa. Il “proiettile non identificato” è stato individuato dai sistemi difensivi del Giappone e della Corea del Sud. Continuano i test missilistici in Corea del Nord Meno di una settimana fa era stato lanciato un missile ipersonico segnalato a Pyongyang, capitale della Corea del Nord. Si tratta di un missile che viaggia molto più veloce della velocità e quindi più difficile da intercettare che, stando a quanto comunicato dal paese, è stato testato con successo. Tra la notte di lunedì e martedì è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Tra lunedì e martedì ladelha effettuato nuovi test missilistici. Si tratta del secondo effettuato dopo il lancio di unipersonico compiuto meno di una settimana fa. Il “proiettile non” è stato individuato dai sistemi difensivi del Giappone e delladel Sud. Continuano i test missilistici indelMeno di una settimana fa era statounipersonico segnalato a Pyongyang, capitale delladel. Si tratta di unche viaggia molto più veloce della velocità e quindi più difficile da intercettare che, stando a quanto comunicato dal paese, è stato testato con successo. Tra la notte di lunedì e martedì è ...

