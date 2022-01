Juve | Chiellini | ' Chiesa botta per tutto calcio italiano'

(Di martedì 11 gennaio 2022) "Dispiace tanto per l'infortunio di Federico, è unaperile per lain primis": il difensore bianconero, Giorgio, commenta così il grave infortunio di

Advertising

chiellini : Questo è il DNA Juve, non mollare MAI! Grandissima vittoria oggi all’Olimpico, ora sotto con la Supercoppa!… - juventusfc : Alle 12:30 Mister Allegri e @chiellini presentano la finale di #SupercoppaFrecciarossa ?? ?? ???????? su @JuventusTV ??… - juventusfc : Al via la conferenza stampa alla vigilia di #InterJuve, finale di #SupercoppaFrecciarossa ?????? ???????? su @JuventusTV… - juve_magazine : SUPERCOPPA - Juventus, Chiellini: 'Inter battibile nella partita secca' - CorSport : #InterJuve, #Chiellini: “Da Roma botta di adrenalina incredibile” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Chiellini

Ti aspettavi un Inter così forte nonostante le partenze di Lukaku e Hakimi? E unaalla ricerca di identità? 'A ottobre, quando erano a - 7 dalla prima, ho detto a Bastoni che il campionato ...Per presentare la sfida contro i nerazzurri, nella conferenza stampa della vigilia, al fianco di Massimiliano Allegri c'è anche capitan: ecco le sue parole. Come arriva laa questa ...Lo dice il capitano della Juventus Giorgio Chiellini alla vigilia della finale della Supercoppa italiana dove i bianconeri non potranno contare sugli squalificati De Ligt e Cuadrado. "Sono tanti anni ...Giorgio Chiellini è il capitano di lungo corso e sa che, anche se in emergenza e nettamente sfavorita, la Juve può vincere la Supercoppa italiana contro l'Inter. "Sappiamo che l'Inter è molto forte, s ...