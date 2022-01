Inzaghi pre Supercoppa: «Juve abituata alle finali, non c’è una favorita» (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico in conferenza Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa con la Juventus. Supercoppa – «E’ una finale, i favoriti in queste gare non ci sono. La Juventus viene da otto risultati utili consecutivi, domenica ha ribaltato una partita complicatissima facendo qualcosa di straordinario. La Juventus è abituata alle finali, ha giocatori con grandissima esperienza ma noi siamo in un ottimo momento. Ce la giocheremo con le nostre armi, sperando di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Saranno importantissimi gli episodi e le motivazioni. Come ho detto le finali sono tutte gare particolari, possono essere decise dal singolo episodio. Dovremo fare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico in conferenza Simoneha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dicon lantus.– «E’ una finale, i favoriti in queste gare non ci sono. Lantus viene da otto risultati utili consecutivi, domenica ha ribaltato una partita complicatissima facendo qualcosa di straordinario. Lantus è, ha giocatori con grandissima esperienza ma noi siamo in un ottimo momento. Ce la giocheremo con le nostre armi, sperando di regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Saranno importantissimi gli episodi e le motivazioni. Come ho detto lesono tutte gare particolari, possono essere decise dal singolo episodio. Dovremo fare ...

