India: allarme per raduno su Gange, rischio superfocolaio (Di martedì 11 gennaio 2022) allarme nello stato Indiano del Bengala Occidentale, dove le autorità prevedono che quasi un milione di persone si raduneranno venerdi e sabato alla confluenza del fiume Gange con la Baia del Bengala ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022)nello statono del Bengala Occidentale, dove le autorità prevedono che quasi un milione di persone si raduneranno venerdi e sabato alla confluenza del fiumecon la Baia del Bengala ...

Advertising

iconanews : India: allarme per raduno su Gange, rischio superfocolaio - gitokko : RT @princess211110: @Brigante1959 @Corriere Allarme per chi? Per bigpharma? Si produrrà finalmente l'immunità naturale collettiva, le cur… - princess211110 : @Brigante1959 @Corriere Allarme per chi? Per bigpharma? Si produrrà finalmente l'immunità naturale collettiva, le… - atomuan : @pinellus Però, perdonami, a maggio-giugno ‘si era detto’ pure pandemia alle spalle, abbiamo festeggiato gli Europe… - geopolis_online : Nel primo appuntamento del 2022 di Prospettive Geopolitiche, esploriamo gli accordi che hanno concluso lo scorso an… -