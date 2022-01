Il medico del Napoli: «Contenti dell’esito della tac, Osimhen sta molto bene» (Di martedì 11 gennaio 2022) “Abbiamo effettuato la tac di controllo a Victor Osimhen e con i professori Tartaro e Santagata. Da un punto di vista medico e biologico il ragazzo sta molto bene. Contenti dell’esito della tac“. Così il responsabile dello staff medico del Napoli Raffaele Canonico ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli le condizioni dell’attaccante nigeriano dopo il controllo della tac al volto. Osimhen ha fatto un allenamento personalizzato in campo, dice il report della società. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) “Abbiamo effettuato la tac di controllo a Victore con i professori Tartaro e Santagata. Da un punto di vistae biologico il ragazzo statac“. Così il responsabile dello staffdelRaffaele Canonico ha commentato a Radio Kiss Kissle condizioni dell’attaccante nigeriano dopo il controllotac al volto.ha fatto un allenamento personalizzato in campo, dice il reportsocietà. L'articolo ilsta.

