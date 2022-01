Il Giornale: serve una legge per imporre il vaccino ai calciatori. In Serie A i no vax sono tra i 25 e i 29 (Di martedì 11 gennaio 2022) Il Giornale scrive delle discussioni sul nuovo protocollo della Serie A: Tra gli altri argomenti è emerso a un certo punto una ipotesi: quella di introdurre, per gli atleti, l’obbligo vaccinale. L’obiezione del funzionario del ministero della Salute è stata didascalica. Ha chiesto all’interlocutore: «Lei sa che per ottenere un provvedimento del genere occorrerebbe una legge dello stato?». Silenzio generale, imbarazzato, e fine della discussione. Anche perché, per quel che riguarda il calcio, la questione è riferita a – secondo stime attendibili – un massimo di 25 calciatori o 29. È vero che per raggiungere il posto di lavoro (stadio) basterebbe loro un tampone negativo ma è altrettanto vero che non potrebbero viaggiare nella bolla, partecipare ai ritiri, andare nei ristoranti e alberghi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 gennaio 2022) Ilscrive delle discussioni sul nuovo protocollo dellaA: Tra gli altri argomenti è emerso a un certo punto una ipotesi: quella di introdurre, per gli atleti, l’obbligo vaccinale. L’obiezione del funzionario del ministero della Salute è stata didascalica. Ha chiesto all’interlocutore: «Lei sa che per ottenere un provvedimento del genere occorrerebbe unadello stato?». Silenzio generale, imbarazzato, e fine della discussione. Anche perché, per quel che riguarda il calcio, la questione è riferita a – secondo stime attendibili – un massimo di 25o 29. È vero che per raggiungere il posto di lavoro (stadio) basterebbe loro un tampone negativo ma è altrettanto vero che non potrebbero viaggiare nella bolla, partecipare ai ritiri, andare nei ristoranti e alberghi. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Il Giornale: serve una legge per imporre il vaccino ai calciatori. In Serie A i no vax sono tra i 25 e i 29 È stat… - Martina83992383 : Non serve arrabbiarsi con Signorini, lo sappiamo che vuole le clip anche lui per il suo giornale ma Barù non molla… - GiordanoCog : Oggi l unico giornale che ha posto una domanda seria nell'ultima conferenza stampa ricevendo una risposta vergognos… - Gaetana21424492 : RT @ricpuglisi: Ripropongo la domanda in altra forma: quale giornale riporta la percentuale di giorni di scuola passati in DAD nel 2020 e 2… - Pastaepatate82 : RT @ricpuglisi: Ripropongo la domanda in altra forma: quale giornale riporta la percentuale di giorni di scuola passati in DAD nel 2020 e 2… -