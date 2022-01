Grazie al laser scoperti meccanismi protezione del Dna dalla luce solare

(Di martedì 11 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un nuovo studio pubblicatoprestigiosa rivista Nature Communications spiega come il DNA si protegge dalle mutazioni causateultravioletta attraverso i suoi elementi costitutivi, i nucleosidi. I risultati, ottenuti sfruttando impulsi didi durata estremamente breve, potranno avere importanti applicazioni nelle nanotecnologie e in farmacologia, come la lotta al tumore della pelle. Lo studio è stato condotto da un team di ricercatori dell’Istituto di fotonica e nanotecnologie del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ifn), del Politecnico di Milano, dell’Università di Bologna, dell’Università della Tuscia e dell’Heinrich Heine Universitàt Dùsseldorf.Il, infatti, permette di generare impulsi diincredibilmente brevi, con una durata di ...

Il, infatti, permette di generare impulsi di luce incredibilmente brevi, con una durata di ...al processo di fotoprotezione, che ne impedisce il danneggiamento. Nei nucleosidi questi ......Quad Pixel Drive all'esclusiva tecnologia di proiezione da 1 chip DLP con illuminazioneSOLID ...a distanze di proiezione flessibili. In combinazione con ampie capacità di spostamento V/O ...Su Nature Communications lo studio che rivela come il DNA disperde l’energia della luce UV: importanti le conseguenze nelle nanotecnologie e in farmacologia. La ricerca condotta dall’Istituto di foton ...ROMA - Un nuovo studio pubblicato dalla prestigiosa rivista Nature Communications spiega come il DNA si protegge dalle mutazioni causate dalla luce ultravioletta attraverso i suoi elementi costitutivi ...