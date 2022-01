Golden Globe: MJ Rodriguez è la miglior attrice (Di martedì 11 gennaio 2022) La 79esina edizione dei Golden Globe 2022 si mostra nella sua veste migliore. Quella aperta e in grado di rappresentare il valore di tutte le differenze del panorama culturale. Infatti è MJ Rodriguez a portarsi a casa il premio come miglior attrice per il suo ruolo nella serie tv Pose. Un premio che è anche un titolo storico: è la prima attrice trans a ricevere questo riconoscimento. Un anno di scuse quello dell’HFPA (Hollywood Foreign Press Association)che deve farsi perdonare diverse accuse. Dalla poca rappresentatività delle differenze, persone queer e disabili, alla totale assenza di esperti giovani o neri nell’organizzazione. Negli anni gli scandali non sono mancati e nel 2021 l’HFPA ha cercato di rimettersi sulla giusta strada. La vittoria di MJ ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) La 79esina edizione dei2022 si mostra nella sua vestee. Quella aperta e in grado di rappresentare il valore di tutte le differenze del panorama culturale. Infatti è MJa portarsi a casa il premio comeper il suo ruolo nella serie tv Pose. Un premio che è anche un titolo storico: è la primatrans a ricevere questo riconoscimento. Un anno di scuse quello dell’HFPA (Hollywood Foreign Press Association)che deve farsi perdonare diverse accuse. Dalla poca rappresentatività delle differenze, persone queer e disabili, alla totale assenza di esperti giovani o neri nell’organizzazione. Negli anni gli scandali non sono mancati e nel 2021 l’HFPA ha cercato di rimettersi sulla giusta strada. La vittoria di MJ ...

