Festa con ospiti in lockdown, bufera su Johnson. Regno Unito: Contagi in calo (Di martedì 11 gennaio 2022) Di nuovo sotto pressione il premier per aver organizzato un party nel periodo in cui i britannici avrebbero potuto invitare al massimo una persona a casa. Lui ne invitò 100. Come dimostra una mail ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 gennaio 2022) Di nuovo sotto pressione il premier per aver organizzato un party nel periodo in cui i britannici avrebbero potuto invitare al massimo una persona a casa. Lui ne invitò 100. Come dimostra una mail ...

Advertising

Raiofficialnews : “Caro Battiato, noi ti ricordiamo così, con una grande festa”. Una serata evento raccontata da @pif_iltestimone:… - LegaSalvini : OGGI FESTA DEL #TRICOLORE, LA ONORIAMO CON IL NOSTRO IMPEGNO: PRIMA GLI ITALIANI ???? - marcodimaio : Oggi #7gennaio è la festa del #tricolore. La nostra bandiera compie infatti 225 anni! È il simbolo della nostra Ita… - Luisa72280405 : Io comunque mi aspetto una festa a base di neomelodico per Mattia magari in duetto con LDA, perché a lui personalme… - oslaz : La Ssd Colonna ha aperto il 2022 con la tradizionale grande festa per la Befana scesa dall’elicottero -