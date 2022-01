Deonna Purrazzo | “La Royal Rumble femminile? Non me ne frega nulla”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 11 gennaio 2022) Con l’inizio dei rapporti tra WWE e Impact Wrestling e la necessità della prima di avere un po’ di donne spendibili per ilmatch, in molti hanno pensato che diverse atlete di spicco della seconda avrebbero partecipato. Una sarà sicuramente Mickie James, attuale campionessa Knockouts. La seconda non sarà invece l’ex detentrice del titolo, che in due occasioni ha specificato di non essere interessata a parteciparvi. Per lei si tratterebbe di un ritorno in quel di Stamford. Il tweet diNah. The Virtuosa (@) January 11, 2022