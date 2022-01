Delia Duran lascia Alex Belli prima di entrare al Gf Vip | “La soap trash continua”

(Di martedì 11 gennaio 2022)in diretta tvdial GF Vip. La modella venezuelana 33enne, in collegamento con lo studio del GF Vip dall’hotel dove è in quarantena, ‘sbrocca’, improvvisamente si arrabbia e molla l’attore 38enne: arriva la mossa a sorpresa a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa. La, prende di nuovo corpo e il popolo del web, feroce, ironizza. “inserata che fingono sta sceneggiata, maddai!”, scrivono in tanti. “Io amo così tanto il teatrino die di, la loro recitazione ci sta sfamando da ...

In primis la discussione in diretta tra Alex Belli e, che ha annunciato di voler prendere una pausa dal loro rapporto , visto che l'attore continua a pensare a Soleil Sorge e quello che ...Ho capito che Alex Belli esono anche un po' strateghi e voglio capire fino in fondo cosa succederà, come si svilupperà questa storia. Alex in questo momento non ha ancora capito come ...Il concorrente del Grande Fratello VIP e la sua consorte, infatti, stanno avendo problemi da quando lui è entrato all’interno della casa più spiata d’Italia. Sebbene il concorrente del Grande Fratello ...Delia Duran lascia Alex Belli durante il Grande Fratello Vip 6: la modella si è detta stanca dei post sui social del compagno a favore di Soleil Sorge. Delia Duran nell'ultima puntata del Grande Frate ...