David Sassoli, delirio no vax sui social: "E' morto per il vaccino". Ma non è questa la causa del decesso (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli avvoltoi no vax non risparmiano David Sassoli . Speculazioni deliranti su Twitter (ma anche su Facebook e altri social) con l'hashtag #nessunacorrelazione stanno mettendo in relazione la morte del... Leggi su feedpress.me (Di martedì 11 gennaio 2022) Gli avvoltoi no vax non risparmiano. Speculazioni deliranti su Twitter (ma anche su Facebook e altri) con l'hashtag #nessunacorrelazione stanno mettendo in relazione la morte del...

Advertising

vonderleyen : Sono profondamente rattristata dalla morte di un grande europeo e italiano. David Sassoli è stato un giornalista a… - GiuseppeConteIT : David Sassoli è stato un giornalista, un politico di grande spessore umano prima che professionale. La sua morte è… - ferrazza : Una delle foto più belle e significative di David Sassoli. È stato uno dei pochi politici italiani europeo per con… - lorcan551 : RT @alfredoferrante: Ho avuto la cattiva idea di avventurarmi qua sopra tra i deliri di chi si rallegra per la morte di David Sassoli. Si r… - filippogigante : RT @davcarretta: Un'informazione per i miserabili no-vax che stanno speculando sulla scomparsa di David Sassoli. Sassoli dieci anni fa ave… -