Dal tramonto all’alba | che ritmo per The Weeknd

Probabilmente è il primo grande album del 2022. Lo sarà per i numeri, visto che il precedente album di The Weeknd, After Hours del 2020, risultò l'album più ascoltato, registrando 1,6 miliardi di stream su Spotify. Questo, per molti versi, è più gustoso, più ragionato, più composto. Dawn FM è un concept album a tutti gli effetti, che descrive, come fosse una stazione radio di notte, una trasmissione tematica, lo svolgersi della vita, prima e dopo la morte durante un … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

