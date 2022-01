Covid, i dati Agenas: oltre 15 regioni superano la soglia di occupazione nei reparti (Di martedì 11 gennaio 2022) I dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) registrano un aumento vertiginoso nell’occupazione dei reparti Covid ospedalieri di terapia intensiva e area medica. Sarebbero almeno 15 le regioni coinvolte, alcune di queste in zona bianca. Covid, i dati che segnano l’aumento delle occupazioni negli ospedali Non si arrestano il numero dei contagi e dei posti occupati nei reparti Covid negli ospedali. Agenas ha infatti raccolto dati che segnalano come almeno 15 regioni stiano vivendo una situazione critica e abbiano superato questa soglia. A livello nazionale la percentuale di posti letto occupati nelle strutture ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 gennaio 2022) Idell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () registrano un aumento vertiginoso nell’deiospedalieri di terapia intensiva e area medica. Sarebbero almeno 15 lecoinvolte, alcune di queste in zona bianca., iche segnano l’aumento delle occupazioni negli ospedali Non si arrestano il numero dei contagi e dei posti occupati neinegli ospedali.ha infatti raccoltoche segnalano come almeno 15stiano vivendo una situazione critica e abbiano superato questa. A livello nazionale la percentuale di posti letto occupati nelle strutture ...

