Congedo paternità 2022: a chi spetta e come ottenerlo (Di martedì 11 gennaio 2022) Congedo di paternità 2022 La legge di Bilancio ha introdotto delle importanti novità per quanto riguarda i padri lavoratori: scopriamo quali sono le novità Le nuove misure per i padri lavoratori (Fonte: Pixabay)La legge di Bilancio ha introdotto importanti misure per quanto riguarda il Congedo obbligatorio e facoltativo di paternità per i lavoratori dipendenti, che diventerà strutturale a partire da quest'anno. Confermata, dunque la durata di 10 giorni per quello obbligatorio, più un giorno facoltativo. Il Congedo obbligatorio è un diritto autonomo del padre, non sostituisce, perciò, quello concesso alla madre, ma si aggiunge ad esso. Il Congedo facoltativo, invece, si basa sulla decisione della madre lavoratrice di non godere di alcun di ...

