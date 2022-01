Cagliari, Mazzarri ritrova Dalbert col Bologna. Out Ceppitelli (Di martedì 11 gennaio 2022) Cagliari: Mazzarri ritrova Dalbert col Bologna, out Ceppitelli. I convocati per la gara di questa sera con all’Unipol Domus Manca poco alla prima sfida di campionato tra Cagliari e Bologna in programma questa sera (ore 20:45) tra le mura della Unipol Domus. Di seguito i convocati di mister Walter Mazzarri. Recuperato Dalbert, out Ceppitelli. Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Cragno, Dalbert, Deiola, Gagliano, Grassi, Joao Pedro, Ladinetti, Lovato, Lykogiannis, Marin, Obert, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022)col, out. I convocati per la gara di questa sera con all’Unipol Domus Manca poco alla prima sfida di campionato train programma questa sera (ore 20:45) tra le mura della Unipol Domus. Di seguito i convocati di mister Walter. Recuperato, out. Altare, Aresti, Bellanova, Carboni, Cragno,, Deiola, Gagliano, Grassi, Joao Pedro, Ladinetti, Lovato, Lykogiannis, Marin, Obert, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Zappa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

