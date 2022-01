Biathlon, Ruhpolding 2022: convocati dieci azzurri, rientra Hofer (Di martedì 11 gennaio 2022) La sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon partirà domani, mercoledì 12 gennaio, sulle nevi tedesche di Ruhpolding. Sono dieci gli azzurri convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: prenderanno parte alla competizione Federica Sanfilippo, Samuela Comola, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le donne, mentre tra i maschi rientra Lukas Hofer, non al meglio della condizione prima della tappa di Oberhof, insieme ai soliti Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 gennaio 2022) La sesta tappa della Coppa del Mondo dipartirà domani, mercoledì 12 gennaio, sulle nevi tedesche di. Sonoglidal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: prenderanno parte alla competizione Federica Sanfilippo, Samuela Comola, Michela Carrara, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi tra le donne, mentre tra i maschiLukas, non al meglio della condizione prima della tappa di Oberhof, insieme ai soliti Thomas Bormolini, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch. SportFace.

