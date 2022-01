Arezzo, bambino di sette anni investito da un’auto: il conducente non lo ha soccorso (Di martedì 11 gennaio 2022) Un bambino di 7 anni è stato investito da un’auto a Olmo, nel comune di Arezzo, intorno alle 7.30 di mattina. L’uomo alla guida non si è fermato a prestare soccorso al bambino, che stava andando a scuola ed è stato subito trasportato all’ospedale Meyer di Firenze in codice giallo con un’eliambulanza Pegaso, attivata dalla centrale emergenza della Regione Toscana. L’incidente è avvenuto sulla strada regionale 71, una via che collega Arezzo con la Valdichiana, molto trafficata di prima mattina. Sul posto i mezzi della croce bianca e la polizia municipale stanno eseguendo i rilievi, mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’uomo, che rischia un processo per omissione di soccorso. (Notizia in aggiornamento) L'articolo proviene da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 gennaio 2022) Undi 7è statodaa Olmo, nel comune di, intorno alle 7.30 di mattina. L’uomo alla guida non si è fermato a prestareal, che stava andando a scuola ed è stato subito trasportato all’ospedale Meyer di Firenze in codice giallo con un’eliambulanza Pegaso, attivata dalla centrale emergenza della Regione Toscana. L’incidente è avvenuto sulla strada regionale 71, una via che collegacon la Valdichiana, molto trafficata di prima mattina. Sul posto i mezzi della croce bianca e la polizia municipale stanno eseguendo i rilievi, mentre le forze dell’ordine sono sulle tracce dell’uomo, che rischia un processo per omissione di. (Notizia in aggiornamento) L'articolo proviene da ...

