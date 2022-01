Alfonso Signorini verso la disoccupazione: ecco chi prenderà il suo posto (Di martedì 11 gennaio 2022) A causa delle tante critiche ricevute, Alfonso Signorini rischia di perdere il posto in vista della prossima edizione del GfVip La sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo del quarto mese di gioco. Al momento ci sono ancora molti concorrenti all’interno della casa, nonostante le diverse eliminazioni avvenute fin qui. Nel corso delle ultime settimane infatti, sono entrati a far parte del reality show alcuni nuovi personaggi che hanno ripopolato nuovamente l’abitazione situata a Cinecittà. Alfonso Signorini (Instagram)Anche se i risultati relativi agli ascolti stanno dando ragione alle scelte di Alfonso Signorini, quest’ultimo potrebbe non ricevere la conferma per la prossima edizione del Grande Fratello. L’ipotesi che sta circolando ... Leggi su topicnews (Di martedì 11 gennaio 2022) A causa delle tante critiche ricevute,rischia di perdere ilin vista della prossima edizione del GfVip La sesta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo del quarto mese di gioco. Al momento ci sono ancora molti concorrenti all’interno della casa, nonostante le diverse eliminazioni avvenute fin qui. Nel corso delle ultime settimane infatti, sono entrati a far parte del reality show alcuni nuovi personaggi che hanno ripopolato nuovamente l’abitazione situata a Cinecittà.(Instagram)Anche se i risultati relativi agli ascolti stanno dando ragione alle scelte di, quest’ultimo potrebbe non ricevere la conferma per la prossima edizione del Grande Fratello. L’ipotesi che sta circolando ...

