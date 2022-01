Alessia Marcuzzi ha scelto tra Mediaset e Rai e torna in tv | c’è l’accordo

(Di martedì 11 gennaio 2022)tornerà presto in tv. La conduttrice romana hatrae Rai: si parla di un accordo quadro. È la conduttrice più amata dal pubblico sin dalla sua prima apparizione in tv. Il suo esordio sulle emittentirisale al 1995 quando condusse uno dei programmi più seguiti di allora: Colpo di L'articolo proviene da Inews24.it.

il_tweetatore : RT @itweetanonimi: ?? ALESSIA MARCUZZI TORNA A MEDIASET, NON È UN ESERCITAZIONE! RIPETO: #ALESSIAMARCUZZI TORNA A MEDIASET! ?? - modamadeinitaly : Regali di Natale 2021: Tips e Idee Regalo dal blog di Alessia Marcuzzi - itweetanonimi : ?? ALESSIA MARCUZZI TORNA A MEDIASET, NON È UN ESERCITAZIONE! RIPETO: #ALESSIAMARCUZZI TORNA A MEDIASET! ?? - bubinoblog : 'ACCORDO QUADRO': ALESSIA MARCUZZI RIENTRA A MEDIASET CON LE IENE E ALTRI PROGETTI? - __byebitch___ : RIDATEMI ALESSIA MARCUZZI -

La carriera di, una delle conduttrici italiane più amate dal pubblico, è al momento in una fase di stallo. Dopo lo sconvolgente addio a Mediaset dopo 25 anni di carriera la romana è praticamente ...non nasconde di far volentieri ricorso ai suoi giocattoli Tutto ciò ha favorito un nuovo modo di socializzare, superando vecchi tabù anche in territori che consideravano tali ...La conduttrice romana a quanto pare tornerà presto sul piccolo schermo, da cui è lontana da quasi un anno: l'indiscrezione ...E’ terminato con la puntata dello scorso 21 dicembre il percorso delle Iene nel 2021 ed è terminato con una puntata condotta da Nicola Savino e per la prima volta da Iva Zanicchi, prossima concorrent ...